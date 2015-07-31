من مران - ظهور فتحي وتدريبات تأهيلية لإيفونا ومبروك يقسم لاعبي الأهلي

خاص ماليك إيفونا مهاجم الأهلي تدريبات تأهيلية تحت قيادة محمد أبو العلا أخصائي الأحمال البدنية بالفريق استعدادا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

الأهلي فاز بسباق ضم مهاجم الوداد المغربي إيفونا بعد منافسة شرسة مع الزمالك.

وخاض إيفونا مرانه الأول يوم الخميس قبل أن يخوض مران تأهيلي مساء الجمعة تحت قيادة أبو العلا في ملعب مختار التتش.

وتواجد أحمد فتحي في مران الفريق لأول مرة بعدما عاد رسميا إلى الأهلي من نادي أم صلال القطري.

كما شهد مران الأهلي تقسيم لاعبي الفريق إلى شقين. شق دفاعي يقوده فتحي مبروك المدير الفني للفريق.

وشف هجومي بقيادة أحمد أيوب المدرب العام للنادي الأهلي.

وغاب الثلاثي شريف إكرامي وعماد متعب ومؤمن زكريا عن مران الفريق استعدادا لمواجهة إنبي. (طالع التفاصيل)

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي يوم الأحد المقبل في أخر مباريات الدوري المصري. قبل أن يواجه النجم الساحلي في إطار الجولة الرابعة من كأس الكونفدرالية.