ملف – #ليلة_البطل بالفيديو والصور .. الزمالك وجماهيره يحتفلون بالدوري

احتفل يوم الجمعة مشجعو نادي الزمالك بفوز الفرسان بلقب الدوري للمرة الـ12 في تاريخهم وذلك بالذهاب لمدرجات ملعب حلمي زامورا سابقا، عبد اللطيف أبو رجيلة حاليا.

وزحف الآلاف من مشجعي الزمالك نحو مقر ناديهم يوم الجمعة للاحتفال مع اللاعبين والجهاز الفني (طالع تفاصيل التغطية الحية).

ولم يظهر اللاعبون سوى لدقائق قليلة قبل أن يغادروا الملعب بسبب حالات الإعياء التي أصابت بعضهم نتيجة الزحام الشديد والذي أدى لإصابة أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة بحالة إغماء (طالع التفاصيل).

وأصدر مجلس الإدارة بيانا يشكر فيه جماهير الزمالك على حرصهم على الاحتفال بلقب الدوري، قبل أن يقرر غلق أبواب النادي بسبب امتلاء مدرجات ملعب زامورا.

وحرص جمهور الزمالك على إشعال الشماريخ والألعاب النارية قبل أن ينتهي الاحتفال مع حلول مساء يوم الجمعة.

وشهد اليوم قرار من مرتضى منصور بإقالة علاء مقلد مدير عام النادي ومدير الأمن بسبب وصول عدد من الجماهير للمبنى الاجتماعي (طالع التفاصيل).

قبل أن يقوم باعتلاء منصة الاحتفالات وتوجيه كلمة لجمهور الزمالك والتأكيد بأنهم الأفضل في مصر وأن فريقهم فاز بالدوري بدون مساندة من الحكام أو وسائل الإعلام (طالع التفاصيل).

شاهد فيديو الطائرات والجمهور من هنا

شاهد فيديو لدخول الجماهير

شاهد فيديو لإشعال الشماريخ

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