بعد العودة إلى الأهلي .. فتحي يقاطع الإعلام ويوضح الأسباب

رفض أحمد فتحي العائد من جديد إلى النادي الأهلي الحديث نهائيا مع وسائل الإعلام مشيرا إلى إنه "يقاطع كل الوسائل ولن يتحدث لأي أحد".

فتحي عاد من جديد إلى الأهلي بعدما فسخ تعاقده مع نادي أم صلال القطري.

وخاض فتحي أول مران له مساء الجمعة مع الأهلي. وأوضح من خلاله بأنه لن يدلي بأي تصريحات خلال الفترة المقبلة.

ونقل مراسل FilGoal.com حديث فتحي القصير الذي أوضح من خلاله أسباب مقاطعة وسائل الإعلام.

وأشار فتحي إلا أن العديد من وسائل الإعلام خرجت وهاجمته بقوة بعد قرار رحيله عن الأهلي ولم تقف بجانبه.

وأكد صاحب الـ30 عاما إنه لن يتحدث لأي أحد خلال الفترة المقبلة إلا في حالة طلب من الأهلي أو حضوره مؤتمرا صحفيا.