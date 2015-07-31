عمرو طارق يشارك في هزيمة ريال بيتيس بثلاثية وديا

تغلب فريق دارم شتات الصاعد حديثا للدوري الألماني على منافسه ريال بيتيس في المباراة الودية التي جمعت بينهما يوم الخميس في إطار استعدادات كل منهما للموسم الجديد.

ونجح الفريق الألماني في التغلب على منافسه الإسباني بثلاثة أهداف لهدف.

واستطاع عمرو طارق أن يشارك في المباراة منذ البداية على الرغم من الإصابة التي تعرض لها في مران يوم الخميس، ولكنها لم تعيقه عن خوض اللقاء.

واستطاع المدافع المصري إنقاذ مرماه من فرصة هدف محقق للفريق الألماني في الدقيقة 20.

ومن المقرر أن يختتم الفريق الإسباني ودياته بمواجهة بروسيا دورتموند يوم السبت قبل العودة لإسبانيا مرة أخرى كما أفاد موقع بيتيس الرسمي.