توزيع 2500 فدان على 500 شاب بقرية الأمل في احتفالات القناة

تبدأ الحكومة في تسليم 500 من شباب الخريجين الفائزين في قرعة أراضى قرية الأمل في الإسماعيلية البالغ مساحتها 2500 فدان بواقع 5 أفدنة لكل شاب، وينقسم الفائزين إلى 250 شاب من مدينة الإسماعيلية و125 شابا من الدقهلية ومثلهم من الغربية، لعدم وجود ظهير صحراوى لمحافظتى الدلتا.

وقال الدكتور إبراهيم العرينى مدير مشروع قرية الأمل: إن الحكومة جهزت 540 منزلا مرفقين بالكامل منهم 40 منزلا للخدمات على مساحة 500 فدان بقرية الأمل لسكن شباب الخريجين إلى جانب مساحات أخرى من أراضى القرية للمشروعات «اللوجستية» والخاصة بمستلزمات الإنتاج الزراعية وأهمها الأسمدة والمبيدات وماكينات وخراطيم الرى وغيرها، إلى جانب تأسيس سوق تجارى ومدرسة ومستشفى ودور عبادة ونقطة شرطة، وتصل إلى القرية المياه الصالحة للشرب إلى جانب خدمات الصرف الصحى بالكامل.

وأوضح العرينى في تصريحات صحفية أن القرية تضم نشاطا زراعيا متطورا متمثل في البيوت والصوب الزراعية، وعددها 68 بيتا زراعيا تضم 514 صوبة التي تعمل بمنظومة تقنية حديثة صوب في النظام الحديث بالزراعة الرأسية في الصوب البالغ مساحتها 9 أمتار في 36 مترا بإنتاجية فدانين من الزراعى العادية.

لفت إلى أن البيوت الزراعية تضم نظام مراقبة العناصر والأملاح إلكترونيا لإمداد التربة والنبات بما ينقصهما من عناصر، ونوه إلى أن هيئة التعمير والتنمية الزراعية تعكف في الوقت الحالى على وضع شروط طرح البيوت الزراعية للشركات الاستثمارية.