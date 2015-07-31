مهاب مميش: 7 أغسطس.. بدء تنمية مشروع قناة السويس الجديدة

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إنه وفقًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيتم العمل فى مشروع تنمية قناة السويس يوم 7 أغسطس المقبل، وإن محاوره هى إنشاء 6 موانئ، ومنطقتين صناعيتين، مشيرًا إلى أن “خلية نحل” تعمل فى المشروع. ووجه مميش خلال حواره مع الإعلامى مصطفى بكرى، ببرنامج “حقائق وأسرار” المذاع على فضائية “صدى البلد”، رسالة للمصريين قائلاً: “أنتو قادرين وافرحوا بشبابكم، لأنه هو اللى عمل ده كله، وهو مستقبل مصر، ووقود الحياة فى مصر وأملها”، منوهًا إلى أن الرئيس السيسى، اصطحب شباب صغير لتوجيه رسالة هامه جدا فى هذا الأمر.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن البعض حاول تشويه صورة العامل المصرى فى بعض الدول، ولكن بعد الانتهاء من مشروع قناة السويس الجديدة نقول: “العامل المصرى بيحقق المعجزات، واشتغل فى الشمس، والبرد، التلج، وأنجز ويعود بقوة من خلال هذا المشروع”، مشيرا إلى أن مشروعات الثروة السميكة بقناة السويس الجديدة، تنشأ فى أحواض الترسيب على مسافة 120 كيلو متر، لاسيما أن هناك 3120 حوضا، يتم إنشائها على مراحل فى هذا المشروع، قائلا إن يوم 6 أغسطس سيتم الإعلان عن افتتاح من 460 إلى 500 حوض سمكى. وأشار الفريق مهاب مميش، إلى أن مشروعات الأحواض السمكية تخلق فرص عمل للشباب المصرى، منها أن الرئيس السيسى طلب بأن يكون القائمين على المزارع السمكية شباب يهتموا بها، مؤكدا تدريب الشباب فى جامعة قناة السويس، خاصة وأن هناك معهد استزراع سمكى بها، وبعدها سيتم تعيين الشباب فى هذا المشروع. ونوه مميش، إلى أنه لم يكن يتوقع أن يحصل على لقب “رجل العام” من منظمة “سى تريد”، والتى تُعَد أكبر منظمة دولية، لجهوده فى تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة.