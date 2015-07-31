مميش: الشعب المصري قادر على صنع المعجزات

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس اليوم أن مشروع تنمية قناة السويس يضم بالاضافة للقناة 6موانئ ومنطقتين صناعيتين مشيرا الى ان العامل المصرى يصنع المعجزات ويعود بقوة خلال هذا المشروع العملاق .

وأوضح مميش فى لقاء لإحدى القنوات الفضائية أن المطلوب منا يوم 6 أغسطس يوم إفتتاح القناة الجديدة إفتتاح قرابة 500 حوض مزارع سمكية .

وأكد مميش انه لم يكن يتوقع الحصول لقب ” رجل العالم” من ” سى تريد ” مشدداً ان الشعب المصرى قادر على صنع المعجزات والدليل على ذلك جمع التمويل اللازم لمشروع قناة السويس الجديدة ، وأن أموال الشعب المصرى أمانة فى رقابنا.

وأضاف مميش ان هناك فارقاً بين المشاريع الاستثمارية والمشاريع القومية العملاقة التى تساهم فى بناء الوطن.

وأضاف مميش ان لدينا ترسانات بحرية ومستمرون فى البناء والنقل البحرى هو عصب رئيسى للأقتصاد المصرى، وكل من عمل فى مشروع القناة الجديدةهم من أبناء القناء ، وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، وإن بداية المرور التجريبي للسفن كانت بمثابة حبس الأنفاس، وقررت ان تعبر السفن العملاقة وليس السفن المتوسطة لإثبات أن القناة آمنة 100% وبعد عمل الدراسات تم البدء في المرور.