ضبط ميكانيكى بأسوان بحيازته 15 قطعة حشيش

ضبط اليوم رجال المباحث بمركز أبو سمبل جنوب أسوان، ميكانيكى متلبسًا بحيازة 15 قطعة حشيش و24 قرص لعقار التامول المخدر، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهم تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت قد تمكنت مأمورية أمنية برئاسة العميد خالد الشاذلي رئيس مباحث المديرية من إلقاء القبض على المتهم (رجب.ا) 30 سنة وبحيازته كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت (100) جرام تقريبًا، وأقراص مخدرة، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار حسبما أفادت الشرطة تحرر له المحضر (168) جنايات مركز أبو سمبل.