ضبط لحوم غير مطابقة فى مخزن تابع لأحد المطاعم بالوادى الجديد

تمكنت قوة من مباحث تموين الوادى الجديد، بالتعاون مع مديرية التموين بالمحافظة، من ضبط مخزن غير مطابق للمواصفات لتصنيع وتجهيز لحوم ومشتقاتها مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، وتبين أنه يتبع أحد المطاعم بمدينة الخارجة، فحرزت القوة المضبوطات وحررت المحضر 3914 جنح قسم شرطة>الخارجة لسنة 2015 وأحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان إخطار ورد إلى اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادى الجديد، بضبط كمية من المواد الغذائية مغشوشة داخل مخزن غير مطابق وتابع لأحد المطاعم وبداخله كميات من اللحوم المفرومة والدهون ومستلزمات تجهيز الأغذية التى يتم تخزينها بطريقة غير صحية، وتم تحريزها وتحرر بالواقعة محضر وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

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