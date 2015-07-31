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ضبط مسجل خطر هارب من 6 قضايا سرقة بالإكراه فى شبرا الخيمة

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ضبط مسجل خطر هارب من 6 قضايا سرقة بالإكراه فى شبرا الخيمة ضبط مسجل خطر هارب من 6 قضايا سرقة بالإكراه فى شبرا الخيمة
ألقى ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة برئاسة المقدم مصطفى لطفى القبض على مسجل خطر هارب من 6 قضايا سرقة بالإكراه وبحوزته بندقية خرطوش و5 طلقات من ذات العيار.

تلقى اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية إخطارًا يفيد بالقبض على "سامح س س" - 29 سنة – "مسجل خطر –" وبحوزته بندقية خرطوش و5 طلقات من ذات العيار وبالفحص تبين أن المتهم مطلوب ضبطه على ذمة اتهامه فى 6 قضايا سرقات بالإكراه بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للسلاح لحماية نشاطه، فتحرر له المحضر اللازم وبعرضه على النيابة العامة تولت معه التحقيق.

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مصر 365