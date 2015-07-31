بالصور.. تسرب مياه الصرف يهدد عمال المنطقة الحرفية بالوادى الجديد

ناشد المئات من أصحاب الورش والعاملين فيها بالمنطقة الحرفية بمدينة الخارجة بالوادى الجديد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، بالتدخل العاجل لإنقاذ حياتهم من الخطر الذى يهددهم نتيجة استمرار تسرب مياه شبكات مياه الشرب والصرف الصحى>الخاصة بأرض الجمعيات إلى المنطقة الحرفية، ووصولها إلى الورش وغمرها لكابلات الكهرباء.

وقال أصحاب الورش أن هذا الأمر أصابهم بالذعر الشديد تحسبًا لوصول المياه لمعتداتهم التى تعمل بالكهرباء، مناشدين محافظ الوادى الجديد ورئيس مركز الخارجة بالتدخل لإنهاء المشكلة.

وقال عمرو حسانين خضر صاحب ورشة نجارة لـ"اليوم السابع" إن مجلس مدينة الخارجة قام بتوصيل شبكات المياه لمنطقة أرض الجمعيات ذات المنسوب الأعلى من المنطقة الحرفية منذ عامين تقريبا، وبمجرد تشغيل الشبكة منذ شهور فوجئ أصحاب الورش بالتسرب الهائل للمياه من مواسير الشبكة دون توقف، وعندما طرحوا المشكلة على المسئولين بالمحافظة كانوا يكتفون بإرسال سيارة كسح لسحب المياه كل فترة كحل مؤقت للمشكلة.

وأضاف خضر أنه وجميع العاملين بالمنطقة الحرفية يعيشون حالة من الرعب خوفًا من وقوع كارثة نتيجة تسرب تلك المياه الى معداتهم التى تعمل بالكهرباء بجانب اتلاف منتجاتهم من الأخشاب وتسرب العاملين من الورش خوفًا على حياتهم لعدم توفر الظروف الآمنة لممارسة عملهم.

وأكد محمود عمار صاحب ورشة كهرباء بالمنطقة الحرفية أن تسرب مياه الصرف الصحى يتزايد بصفة يومية بسبب الخلل فى تركيب تلك المواسير التى بدأت تسرب المياه بصورة كبيرة وظهرت المشكلة واضحة بسبب انخفاض منسوب المنطقة الحرفية عن أرض الجمعيات وهو ما جعلهم يطالبون بالتدخل العاجل لمنع وقوع كارثة بسبب غمر مياه الصرف للكابلات الكهربائية ودخولها الى مواقع ورشهم التى تعتمد أغلبها على التيار الكهربى بقدرات عالية.



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