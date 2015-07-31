أمين اتحاد الصحفيين بسيناء: مبادرة اليوم السابع تفتح ملفا لم يفتح من قبل

أكد محمد سليم سلام، الأمين العام والمتحدث الرسمى باسم اتحاد الصحفيين والمراسلين بسيناء على أن مبادرة "اليوم السابع" لرعاية الصحف الإقليمية مبادرة تستحق الإشادة والتحية، حيث إنها تفتح ملفًا غائرًا لم يسبق وتطرق أحد إلى فتحه.

وأشار سلام الى أن الصحف الإقليمية تواجه تحديات كبيرة خاصة مع ظهور التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الجماهيرى على الشبكة العنكبوتيه، وعلى رأسها التمويل، فغالبًا ما يكون تمويل الصحف الإقليمية من الأفراد التى يمتلكونها، أو القائمين عليها من أموالهم الخاصة، مع تدنى أسعار الإعلانات مقارنة بالصحف التى تصدر على المستوى القومى.

وأضاف الأمين العام، أن محافظة سيناء بشقيها الشمالى والجنوبى توجد بها 5 صحف منها اثنتان فى الشمال وثلاث فى الجنوب، وهى تفتقر إلى التمويل اللازم، بالرغم أن من بينها صحيفة تصدرها محافظة شمال سيناء.

وتابع الأمين العام، أن عقبات عديدة تواجه الصحف الإقليمية خاصة التى تصدر بمحافظة سيناء منها عدم وجود مقرات ثابتة لها، وحصول العاملين بها من محررين وإداريين على مبالغ مالية زهيدة، ولا يحق للمحررين الملتحقين بها الانضمام لنقابة الصحفيين الكيان الشرعى للعمل الصحفى.

كما أشار الأمين العام، إلى أنه قام بوضع دراسة لتطوير جريدة سيناء المستقبل، حيث تعد الجريدة إحدى إدارات الديوان العام لمحافظة شمال سيناء، ويرأس مجلس ادارتها سكرتير عام المحافظة وبحسب الدراسة التى أعدها الأمين العام فإن من أهم المشكلات التى تواجه الجريدة عدم وجود مقر إدارى للجريدة، مؤثث على أعلى مستوى، وعدم وجود موظفين متفرغين للعمل بالجريدة، وضعف المقابل المادى التى يتقاضاه العاملون بالجريدة، ووجود صعوبات كبيرة فى توزيعها، والاعتماد على العلاقات الشخصية، وعدم وجود مخصصات مالية للجريدة.

ومن بين الحلول التى تضمنتها الدراسة للنهوض بالجريدة تخصيص عدة مكاتب متجاورة بديوان عام المحافظة مقرا للجريدة أو إعادة ترميم المقر الحالى وتأثيثه على أعلى مستوى، بجانب منح عدد من الموظفين العاملين بالديوان العام التفرغ التام للعمل بالجريدة، مع الاستعانة بشباب الخريجين العاملين بالخريطة المعلوماتية لإلحاقهم بالجريدة، وتخصيص مسئول إعلامى بكل مديرية من مدريات الخدمات لامداد الجريدة بالاخبار اليومية والزيارات والانجازات ومعوقات العمل، ومنح الموظفين والعاملين بالجريدة مقابل مادى عادل، للارتقاء بالعاملين وبالصحيفة، على أن تتحمل المحافظة أجر العاملين بالجريدة من الصناديق الخاصة، مع تكليف كل مديرية من المدريات والهيئات والشركات بالحصول على 500 نسخة بصفة شهرية من الجريدة، من البنود المخصصة للإعلام، بجانب تحصيل مبلغ بسيط على المشروعات التى تتم بشمال سيناء، مع إلزام الشركات بالإعلان بالجريدة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، مع نشر المديريات والإدارات للأعمال الخاصة بها بالجريدة، ونشر نتائج الامتحانات والمسابقات الوظيفية وفرص الحج حصريا بها، وبهذا سيتم زيادة مخصصات الجريدة، وستتمكن من الصدور إسبوعيا، وبشكل منتظم بدلا من الصدور مطلع كل شهر.