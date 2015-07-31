القوى العاملة تطالب العاملين بالتخلص من النفايات الطبية لتجنب المخاطر

طالبت ندوة توعية العاملين فى مجال السلامة والصحة المهنية، فى ختام أعمالها بمستشفى الأحرار العام بمدينة الزقازيق، بضرورة تفعيل خطط الطوارئ، وعمل تجارب للتدريب عليها، والاهتمام وحث العاملين على ارتداء ملابس الوقاية فى أثناء العمل.

كما أكدت ضرورة تدريب أعضاء لجان السلامة والصحة المهنية والجهاز الوظيفى فى المعهد القومى لدراسات الأمن الصناعى وتوعية العاملين فى التعامل الأمن مع المخلفات الطبية.

تناولت الندوة- التى عقدتها وحدة التوعية والإعلام بمديرية القوى العاملة والهجرة بالشرقية تحت رعاية الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة- العديد من الموضوعات المهمة التى تتعلق بالسلامة والصحة المهنية مثل ضرورة ارتداء العاملين بالمستشفى مهمات الوقاية الشخصية فى بيئة العمل لحمايتهم من المخاطر البيولوجية، وكيفية التخلص الآمن من المخلفات.

وقال بيومى حسانين، مدير المديرية: إنه تمت مناقشة مخاطر الحريق وأسبابها وكيفية الوقاية منها، وأهمية تفعيل خطة الطوارئ وضرورة عمل تجارب وهمية للتدريب عليها.

وأشار إلى أنه تمت مناقشة القرارين 126 و134 لسنة 2003 الخاصين بإحصائيات ونماذج إصابات العمل والحوادث الجسيمة والأمراض المهنية والعادية، وبأهمية لجان السلامة والصحة المهنية والأجهزة الوظيفية، وضرورة تفعيل دورهما فى المنشآت.

حاضر فى الندوة الكيميائيان وفاء عبد السميع، استشارى السلامة والصحة المهنية، وفاطمة إبراهيم، والدكتور ناصر الغندور أخصائى السلامة والصحة المهنية.

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