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رفع كفاءة 3 كبارى وعدة طرق بالقاهرة استعدادًا لافتتاح قناة السويس الجديدة

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رفع كفاءة 3 كبارى وعدة طرق بالقاهرة استعدادًا لافتتاح قناة السويس الجديدة رفع كفاءة 3 كبارى وعدة طرق بالقاهرة استعدادًا لافتتاح قناة السويس الجديدة
أكد المهندس أشرف حلمى مدير مديرية الطرق والكبارى بمحافظة القاهرة، أنه تم تزيين ورفع كفاءة محور - إسماعيلية وذلك بداية من نفق العروبة مرورًا بكوبرى المطار ثم الهايكستب والعاشر من رمضان، كما تم رفع كفاءة وصيانة عدد من الشوارع من خلال تطوير عمليات السفلتة والرصف وتزيين الشوارع استعدادًا لاحتفال قناة السويس الجديدة.

وأضاف المهندس أشرف حلمى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم كفاءة وصيانة 3 كبارى رئيسية بمحور طريق مصر إسماعيلية الصحراوى من ناحية محافظة القاهرة، وهم كوبرى الهايكستب وكوبرى المطار وكوبرى العاشر من رمضان، فضلاً عن صيانة بعض الأجزاء من شارع صلاح سالم.


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