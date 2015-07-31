بالصور.. انهيار وتصدع 4 منازل دون خسائر فى الأرواح بسوهاج

أنقذت العناية الإلهية منطقة المخبز الآلى من كارثة محققة عقب انهيار منزلين وتصدع آخرين نتيجة قيام أحد المواطنين باستخدام لودر فى عملية حفر لأثات منزله، دون وقوع خسائر بالأرواح.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا من إدارة عمليات النجدة يفيد بانهيار وتصدع 4 منازل بمنطقة المخبز الآلى.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الحادث العميد علاء الدين السعيد، مدير إدارة الحماية المدنية، وقوات الإنقاذ البرى، وتبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد جلال أبو سحلى، وكيل إدارة البحث، والرائد أحمد المولد، رئيس مباحث قسم أول، أنه أثناء قيام المواطن "أ.ع"، 45 عاما، بأعمال حفر أساسات وقواعد منزله باستخدام لودر، مما نتج عنه انهيار منزلين مبنيين بالطوب اللبن والطين، كما نتج عن الانهيار تصدع منزلين آخرين.



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