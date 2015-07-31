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بالصور.. سوهاج تجهز أطول علم مصرى فى العالم احتفالا بقناة السويس الجديدة

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تزامنا مع قرب افتتاح قناة السويس الجديدة شهدت محافظة سوهاج مبادرة من اتحاد لجمعيات الأشخاص ذوى الإعاقة ومؤسسة مصر2020 لأطول علم فى العالم لمصر والتى تشرف عليها بسوهاج مروة محمد عيسى مقررة المجلس القومى لشئون الإعاقة بسوهاج كمنسق عام للمبادرة بسوهاج .

وعلى جانب آخر وقع الدكتور أيمن عبد المنعم.. محافظ سوهاج، والمستشار جمال القيسونى رئيس محكمة استئناف أسيوط ووكلاء الوزارات ورؤساء الوحدات المحلية ولفيف من القيادات التنفيذية والإعلاميين على مستوى المحافظة وبعض من مواطنى سوهاج على أطول علم فى العالم لمصر، وذلك فى احتفالية كبرى أمام ديوان عام المحافظة ظهر اليوم .

ومن جانبه قال المحافظ إن هذا العلم وهى فرصة جيدة لتقديمه كإهداء السيد الرئيس فى يوم تحقيق الوعد وإهداءً لأرواح أبنائنا الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل وطننا الغالى مصر .

ومن جانبها أوضحت مروة عيسى أن طول العلم بسوهاج يبلغ 12 ألف مترا وعرض 4.20م حيث سيتم جمع توقيعات مواطنى وشباب سوهاج عليه ليتم بعد ذلك تجميع أطول علم فى العالم لمصر بطول 12.000 م ليدخل موسوعة جينس ريكورد للأرقام القياسية، حيث يشترك فى المبادرة عدد 8 محافظات على مستوى الجمهورية هى "أسوان، الأقصر، سوهاج، المنيا، بنى سويف، الجيزة، القاهرة، الغربية "، وسيتم إهداؤه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ولأرواح الشهداء من أبناء الوطن بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة .

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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مصر 365

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