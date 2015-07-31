مقتل 6 من عناصر الشرطة الاتحادية العراقية فى تكريت

أعلن مصدر أمنى عراقى اليوم الجمعة مقتل 6 من عناصر الشرطة الاتحادية بينهم ضابطان فى تكريت شمال بغداد.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "ستة من عناصر الشرطة الاتحادية بينهم ضابطان قتلوا اليوم بهجوم على مواقع متقدمة فى منطقة الفتحة عبر نهر دجلة شمال تكريت استخدم فيه داعش اسلحة ثقيلة من جهة بيجي".

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