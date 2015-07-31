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وزير التعليم يجري أكبر حركة تغييرات فى المديريات ويطيح بـ19 وكيل وزارة خلال أيام

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وزير التعليم يجري أكبر حركة تغييرات فى المديريات ويطيح بـ19 وكيل وزارة خلال أيام وزير التعليم يجري أكبر حركة تغييرات فى المديريات ويطيح بـ19 وكيل وزارة خلال أيام

محب الرافعي وزير التربية والتعليم

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم ، ان الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم سيعتمد أكبر حركة لتغير وكلاء الوزارة بالمحافظات خلال الايام المقبلة وتضم الحركة اغلب المحافظات ، بعد انتهاء الموافقات الامنية والتي من المنتظر ان تنتهي يوم الاثنين المقبل.
> أكدت مصادر مطلعة بديوان عام وزارة التربية والتعليم ، أنه سيتم تغيير القيادات في 19 محافظة منها ” الأقصر، قنا،الاسماعيلية، بورسعيد، الشرقية،البحيرة، المنيا ، سوهاج )، وتأكد بقاء الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة و الدكتور عبد الله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية ، بينما مازال استمرار فاطمة خضر وكيل اول لوزارة التربية والتعليم بالقاهرة في منصبها لم يتم حسمه .
> قالت المصادرأن قرار الوزير بتغيير قيادات المنظومة التعليمية بالمحافظات جاء بعدما كشفت بعض التقارير عدم التعامل مع المشاكل التعليمية بالمحافظات جيدا، بالاضافة الى عدم التصدى لمشاكل التعليم بالمحافظات.
> من ناحية اخري أكد الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، أن الوزارة منذ أربعة شهور تدرس أداء وكلاء الوزارات على مستوى الجمهورية، و أن الوزارة ستشهد خلال الأيام القليلة القادمة أكبر حركة تغيير فى وكلاء الوزارة على مستوى الجمهورية. مشيرا الي إنه لا مكان لأى وكيل وزارة غير قادر على إدارة المحافظة التى يعمل بها، وأن هناك أشخاص آخرين قادرين على تولى تلك المسئولية. وستم ضخ دماء جديدة من الشباب لتولي المسئولية.

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