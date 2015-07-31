صورة - محمود طاهر وحسن حمدي في زيارة رمز النادي الأهلي

حرص محمود طاهر رئيس النادي الأهلي الحالي وحسن حمدي الرئيس السابق على زيادة طارق سليم في المستشفي للاطمئنان على صحته.

ويعاني طارق سليم شقيق الراحل صالح سليم من أزمة صحية جعلته يمكث في إحدى المستشفيات منذ أكثر من شهر.

وتواجد وفد من النادي الأهلي برئاسة طاهر وعلاء عبد الصادق مدير الكرة ومحمد عبد الوهاب عضو مجلس الإدارة لزيارة طارق سليم كما تواجد حسن حمدي رئيس الأهلي السابق.

ويعد طارق سليم رمز من رموز الوفاء والانتماء إلى النادي الأهلي إذ يحرص دائما على الوقوف بجوار النادي كما تواجد في احتفالات الفريق بلقب كأس الكونفدرالية على الرغم من تدهور صحته.