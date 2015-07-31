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صحة السويس: 25 مصابًا وغريقًا في 3 حوادث متفرقة في السخنة‎

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صحة السويس: 25 مصابًا وغريقًا في 3 حوادث متفرقة في السخنة‎ صحة السويس: 25 مصابًا وغريقًا في 3 حوادث متفرقة في السخنة‎

أعلنت مديرية الصحة بالسويس، أن المحافظة شهدت اليوم 3 أسفرت على إصابة 25 شخصًا بينهم 3 سيدات، وذلك فى حادثين بطريق السخنة الأول صباحًا في تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل أسفر عن إصابة 13 شخصًا، والحادث الثاني عصر اليوم بطريق السخنة بالكيلو 60 تصادم سيارتين أصرف عن إصابة 12 شخصًا.

لقي شاب يدعى أحمد عبد العزيز يبلغ من العمر 21 سنة من البدريشين مصرعه بعد غرقه بالشاطئ العام لمحافظة السويس بمنطقة الادبية بالسخنة.

وقال الدكتور لطفي عبد السميع مدير الصحة بالسويس فى تصريحات خاصة أن جميع المصابين تم أسعافهم وخروجهم بالكامل من المستشفى العام بعد علاجهم وأنه تم تحرير المحاضر اللازمة بالحوادث وأخطار النيابة لتولى التحقيقات.

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