رسميا – إنتر ميلان يضم يوفيتيتش

أعلن مانشستر سيتي عن توصله لاتفاق مع إنتر ميلان ينتقل بمقتضاه ستيفان يوفيتيتش لصفوف الفريق الإيطالي لمدة عام ونصف على سبيل الإعارة.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن يوفيتيتش انتقل إلى النيراتزوري مقابل 2 مليون و100 ألف يورو مع إمكانية تحويل الإعارة لبيع نهائي.

وإذا ما نجح الفريق الإيطالي في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل فإن مانشستر سيتي سيحصل على مليوني يورو إضافية.

وقال إيريك ثوهير مالك نادي إنتر عبر موقعه الرسمي أنه يشعر بالسعادة لانضمام يوفيتيتش إلى صفوف فريقه، مؤكدا أنه سيمثل إضافة قوية لناديه.

وتابع"المدرب روبرتو مانشيني سوف يعمل على إخراج أفضل ما لديه".