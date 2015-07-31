أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... كنت بخلي جوزي عينه في وسط راسه " ألبس فستان قصير يبين السمانتين " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ...الست العاقلة سر نجاح أي علاقة "جننت أهله " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 70 من عمر المباراة -
تامر أمين: «هناك إعجاب متبادل بين السيسي وترامب.. حب من النظرة الأولى» -
استطلاع رأي: 38 % يؤيدون حق الزوج في منع زوجته من العمل -
نائب وزير الشباب الكويتي يبدي «إعجابه» بمركز شباب الجزيرة -
فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك -
تامر أمين: أرقام قياسية لأسعار اللحوم والدواجن والأسماك في رمضان -
المناوي: يد مصر لم تتلوث بالدماء السورية.. ومازلنا نعاني من 25 يناير -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني لزوجها أغنية " غرام " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رسميا – إنتر ميلان يضم يوفيتيتش

Google+ Print
رسميا – إنتر ميلان يضم يوفيتيتش رسميا – إنتر ميلان يضم يوفيتيتش

أعلن مانشستر سيتي عن توصله لاتفاق مع إنتر ميلان ينتقل بمقتضاه ستيفان يوفيتيتش لصفوف الفريق الإيطالي لمدة عام ونصف على سبيل الإعارة.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن يوفيتيتش انتقل إلى النيراتزوري مقابل 2 مليون و100 ألف يورو مع إمكانية تحويل الإعارة لبيع نهائي.

وإذا ما نجح الفريق الإيطالي في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل فإن مانشستر سيتي سيحصل على مليوني يورو إضافية.

وقال إيريك ثوهير مالك نادي إنتر عبر موقعه الرسمي أنه يشعر بالسعادة لانضمام يوفيتيتش إلى صفوف فريقه، مؤكدا أنه سيمثل إضافة قوية لناديه.

وتابع"المدرب روبرتو مانشيني سوف يعمل على إخراج أفضل ما لديه".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع