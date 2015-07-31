بالصور – موسم فرق الدوري الإنجليزي في جملة

أيام قليلة ويبدأ صراع الدوري الإنجليزي في موسمه الجديد حيث يدخل كل فريق المسابقة بطموحات مختلفة سواء للمنافسة على البطولة، أو حجز مقعد مؤهل للدوري الأوروبي، أو النجاة من الهبوط.

وعرضت شبكة "إي إس بي إن" الأمريكية موسم فرق الدوري الإنجليزي في جملة وFilGoal.com يستعرضها.

تشيلسي

"الفوز بدوري أبطال أوروبا هو هدف جوزيه مورينيو الرئيسي"

مانشستر سيتي

"عقد بيب جوارديولا مع بايرن ميونيخ ينتهي في نهاية الموسم"

أرسنال

"آرسين فينجر يحتاج للفوز بالدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا"

مانشستر يونايتد

"مع إنفاق 300 مليون جنيه إسترليني على الصفقات الجديدة، أي شيء عدا الفوز بالدوري أو المنافسة القوية عليه يعتبر فشلا"

ليفربول

"أول سبع مباريات خارجة الأنفيلد لبرندان رودجرز من الممكن أن تحدد إذا ما كان ليفربول قادرا على دخول المربع الذهبي"

توتنام

"لو نجح هاري كين في تسجيل 30 هدفا أو أكثر حينها سوف يثبت أنه يستحق 50 مليون

جنيه إسترليني"

إيفرتون

"هذا الموسم سوف يحدد إذا ما كان روبرتو مارتينيز مدربا جيدا أم لا"