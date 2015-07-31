أعلام قناة السويس الجديدة تزين طريق المطار

بدأت سلطات مطار القاهرة الدولي، القيام بأعمال التجميل وإعادة دهن جميع الأرصفة، داخل المطار والطرق المؤدية منه وإليه وأعمدة الإنارة، استعدادًا لاستقبال الضيوف المشاركين في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، صرح بذلك اللواء طيار أحمد جنينة.

وقامت سلطات المطار بتعليق الأعلام المصرية وأعلام شعار قناة السويس الجديدة على كافة أعمدة المطار، كما تم توزيع لوحات القناة الجديدة داخل صالات السفر والوصول، بالإضافة إلى صالات كبار الزوار والحكومية والخدمة المميزة.

وكشف مصدر مسئول بالمطار أنه تم التنسيق مع هيئة تجميل القاهرة لتتولى مهام دهن الأرصفة والأعمدة على كافة الطرق المؤدية من والى المطار، وأنه تم الدفع بأعداد كبيرة من الفنيين في كافة التخصصات للانتهاء من مافة التحهيزات الخاصة باستقبال الضيوف المشاركين في خفل افتتاح قناة السويس الجديدة.