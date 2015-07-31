وفاة شاب غرقاً واصابة 7 في حادث تصادم سيارتان بالسخنة‎

شهد طريق السخنة البحر الأحمر، اليوم، حادث تصادم سيارتان ملاكي مع أخري أجرة مما اسفر عن إصابة 7 أشخاص، كما لقى شاب مصرعه غرقا بشاطي بالسخنة.

تلقى الدكتور لطفي عبد السميع وكيل وزارة الصحة بالسويس، اليوم، أخطاراً من مستشفى السويس العام بوصول شاب جثة هامدة بعد أن غرق بإحد شواطئ السخنة، كما استقبلت المستشفى 7 مصابين بكسور وكدمات على خلفية تصادم سيارة ملاكي وأجرة بالكيلو 60 بطريق السخنة البحر الأحمر.

قال مصدر طبي فى تصريحات خاصة أن المصابين فى حالة مستقرة والشاب المتوفي الغريق تم نقله إلى مشرحة المستشفى العام وجاري تحرير محضر بالوقائع واخطار النيابة لتولى التحقيقات.