أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... كنت بخلي جوزي عينه في وسط راسه " ألبس فستان قصير يبين السمانتين " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ...الست العاقلة سر نجاح أي علاقة "جننت أهله " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 70 من عمر المباراة -
تامر أمين: «هناك إعجاب متبادل بين السيسي وترامب.. حب من النظرة الأولى» -
استطلاع رأي: 38 % يؤيدون حق الزوج في منع زوجته من العمل -
نائب وزير الشباب الكويتي يبدي «إعجابه» بمركز شباب الجزيرة -
فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك -
تامر أمين: أرقام قياسية لأسعار اللحوم والدواجن والأسماك في رمضان -
المناوي: يد مصر لم تتلوث بالدماء السورية.. ومازلنا نعاني من 25 يناير -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني لزوجها أغنية " غرام " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وفاة شاب غرقاً واصابة 7 في حادث تصادم سيارتان بالسخنة‎

Google+ Print
وفاة شاب غرقاً واصابة 7 في حادث تصادم سيارتان بالسخنة‎ وفاة شاب غرقاً واصابة 7 في حادث تصادم سيارتان بالسخنة‎

صورة أرشيفية

شهد طريق السخنة البحر الأحمر، اليوم، حادث تصادم سيارتان ملاكي مع أخري أجرة مما اسفر عن إصابة 7 أشخاص، كما لقى شاب مصرعه غرقا بشاطي بالسخنة.

تلقى الدكتور لطفي عبد السميع وكيل وزارة الصحة بالسويس، اليوم، أخطاراً من مستشفى السويس العام بوصول شاب جثة هامدة بعد أن غرق بإحد شواطئ السخنة، كما استقبلت المستشفى 7 مصابين بكسور وكدمات على خلفية تصادم سيارة ملاكي وأجرة بالكيلو 60 بطريق السخنة البحر الأحمر.

قال مصدر طبي فى تصريحات خاصة أن المصابين فى حالة مستقرة والشاب المتوفي الغريق تم نقله إلى مشرحة المستشفى العام وجاري تحرير محضر بالوقائع واخطار النيابة لتولى التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا