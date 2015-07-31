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بالصور.. سوهاج تحتفل بيوم البيئة العالمي تحت شعار ” بلدي جميلة “‎

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بالصور.. سوهاج تحتفل بيوم البيئة العالمي تحت شعار ” بلدي جميلة “‎ بالصور.. سوهاج تحتفل بيوم البيئة العالمي تحت شعار ” بلدي جميلة “‎

محافظ سوهاج اثنلء غرس الشجر

شارك الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، ظهر اليوم، في الاحتفال بيوم البيئة العالمي بسوهاج تحت شعار ” بلدي جميلة ” حيث توجه إلي مركز شباب المحامدة القبلية بسوهاج بمرافقة اللواء محمد الملثم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، ولفيف من القيادات التنفيذية وقيادات الشباب والرياضة بالمحافظة .
> وقال المحافظ انه تم التنسيق بين مديرية الشباب والرياضة بسوهاج ومديرية الصحة والوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن للاحتفال بيوم البيئة العالمي بعدد خمس مراكز شباب علي مستوي المحافظة وهي ( مركز شباب الحي القبلي ـ مركز شباب شندويل ـ مركز شباب شطورة ـ مركز شباب الرياينة المعلق ـ مركز شباب المحامدة القبلية )، كما يقوم عدد 30 شاب بكل مركز شباب بالمشاركة في أعمال النظافة والدهانات وزراعة الاشجار، بالإضافة إلي جمع المخلفات وتجميل المواقع.
> وأضاف انه قد قامت مديرية الصحة بدورها في توفير الكمامات الصحية اللازمة للشباب وسيارة أسعاف بكل مركز، وشاركت معدات الوحدات المحلية المختلفة في عمليات الحفر لزراعة وغرس حوالي 20 شجرة بكل مركز شباب.
> وأعرب عن شكره للشباب لافتًا إلي دورهم الهام في العمل البيئي والتطوعي، وتوجيه رسالة ان بان شباب سوهاج خاصة ومصر عامة ضد العنف والتخريب والتطرف.

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