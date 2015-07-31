«‏نتنياهو»‬ يزور أسرة رضيع فلسطين الذي حرقه الإسرائيليون

زار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عصر اليوم الجمعة، أسرة الرضيع الفلسطيني، “علي دوابشة” الذي قتل حرقًا على يد مستوطنين إسرائيليين، في مستشفى “تل هاشومير” وسط إسرائيل، مؤكدًا على أن أسرته تصارع بين الحياة والموت.

وقال نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه اليوم، ووصل الأناضول نسخة منه، إنه “زار شقيق علي الأكبر الذي يكافح للبقاء على حياته، ووالديه العالقين الآن بين الموت والحياة”.

وأضاف أنه “من الصعب الوقوف إلى جانب سرير يرقد فيه طفل كهذا، وشقيقه الصغير علي، الذي بلغ الواحدة من العمر قد قتل، مبينا أنه قبل دخوله إلى المستشفى تحدث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، فيما قدم تعازيه إلى عائلة دوابشة”.

الأناضول