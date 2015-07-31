بالصور.. محافظ سوهاج يتفقد المنازل المنهارة والمتصدعه بشارع النميري

​​تفقد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، ظهر اليوم، المنازل المنهارة والمتصدعه بشارع النميري المتفرع من شارع المخبز الالي بحى غرب، نتيجة قيام احد المواطنيين فجر اليوم، باستخدام لودر لحفر اساسات لمنزله، مما ادى الى سقوط وإنهيار منزلين مجاورين بالطوب اللبن ارقام 26 و 28 وتصدع منزلين ملاصقين أيضًا دون وقوع ضحايا او مصابين.

> وقرر​ المحافظ تشكيل لجنة هندسية من الادارة الهندسية بحى غرب ومديرية الاسكان وتكليف الوحدة المحلية لحي غرب باتخاذ الاجراءات القانونية ضد صاحب العقار المتسبب في انهيار وتصدع المنازل المحيطة به وسرعة حصر التلفيات.