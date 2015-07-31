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الداخلية السعودية: استشهاد 4 جنود سعوديين بقذائف من داخل اليمن

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الداخلية السعودية: استشهاد 4 جنود سعوديين بقذائف من داخل اليمن الداخلية السعودية: استشهاد 4 جنود سعوديين بقذائف من داخل اليمن
قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أنه عند الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة تعرضت دورية مساندة من قوة المجاهدين بقطاع الطوال بمنطقة جازان لمقذوف عسكرى من داخل الأراضي اليمنية، مما نتج عنه استشهاد أحد أفرادها "خالد مساوى حمدى"، وإصابة زميله ونقله الى المستشفى .

كما كشف المتحدث الأمنى فى بيان أنه عند الساعة العاشرة وعشرين دقيقة من صباح اليوم الجمعة تعرض مركز المسيال بقطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير لقذائف عسكرية كثيفة من داخل الأراضي اليمنية، وقال أنه " تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه وذلك بالتصدى للعدوان، والتنسيق مع القوات البرية للتعامل مع مصادر إطلاق القذائف بالأراضى اليمنية، وتم تدمير منصات إطلاق القذائف، والسيطرة على الموقف".

وأضاف المتحدث أنه "نتج عن ذلك استشهاد العريف أحمد جعفر حسن المجيشى، والجندى أول محمد علي ياسين العمرى، والجندى أول حسن ناصر محمد بشيري، كما تعرض (7) سبعة من رجال حرس الحدود للإصابة وتم نقلهم إلى المستشفى".
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