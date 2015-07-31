أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... كنت بخلي جوزي عينه في وسط راسه " ألبس فستان قصير يبين السمانتين " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ...الست العاقلة سر نجاح أي علاقة "جننت أهله " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 70 من عمر المباراة -
تامر أمين: «هناك إعجاب متبادل بين السيسي وترامب.. حب من النظرة الأولى» -
استطلاع رأي: 38 % يؤيدون حق الزوج في منع زوجته من العمل -
نائب وزير الشباب الكويتي يبدي «إعجابه» بمركز شباب الجزيرة -
فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك -
تامر أمين: أرقام قياسية لأسعار اللحوم والدواجن والأسماك في رمضان -
المناوي: يد مصر لم تتلوث بالدماء السورية.. ومازلنا نعاني من 25 يناير -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني لزوجها أغنية " غرام " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

جون كيرى يزور الشرق الأوسط لمناقشة الاتفاق النووى ويجرى محادثات بمصر

Google+ Print
جون كيرى يزور الشرق الأوسط لمناقشة الاتفاق النووى ويجرى محادثات بمصر جون كيرى يزور الشرق الأوسط لمناقشة الاتفاق النووى ويجرى محادثات بمصر
يعود وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى الى الشرق الأوسط لإجراء محادثات أمنية فى ومناقشات فى قطر مع وزراء الخارجية العرب الذين تشعر بلادهم بالقلق حيال الاتفاق النووى الذى أبرم مع إيران.

ويغادر كيرى اليوم الجمعة متوجها إلى القاهرة، حيث سيشارك فى حوار إستراتيجى مع المسؤولين المصريين، والذى توقف بسبب الإضطرابات السياسية التى تشهدها مصر منذ 2009. وبرغم استمرار بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان، قامت إدارة الرئيس أوباما بزيادة المساعدات العسكرية الى مصر التى تواجه تهديدا متناميا من المتطرفين، خاصة فى شبه جزيرة سيناء.

ومن مصر، يتوجه كيرى الى العاصمة القطرية الدوحة للقاء نظرائه العرب فى مسعى لتهدئة المخاوف بشأن الإتفاق النووى الإيرانى.


>سامح شكرى وكيرى يبحثان تحضير جلسات الحوار الاستراتيجى المصرى الأمريكى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك

فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك

المناوي: يد مصر لم تتلوث بالدماء السورية.. ومازلنا نعاني من 25 يناير

المناوي: يد مصر لم تتلوث بالدماء السورية.. ومازلنا نعاني من 25 يناير

السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها

السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها

فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»

فيديو| خبير عسكري: مصر الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك «الرافال»