جون كيرى يزور الشرق الأوسط لمناقشة الاتفاق النووى ويجرى محادثات بمصر

يعود وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى الى الشرق الأوسط لإجراء محادثات أمنية فى مصر ومناقشات فى قطر مع وزراء الخارجية العرب الذين تشعر بلادهم بالقلق حيال الاتفاق النووى الذى أبرم مع إيران.

ويغادر كيرى اليوم الجمعة متوجها إلى القاهرة، حيث سيشارك فى حوار إستراتيجى مع المسؤولين المصريين، والذى توقف بسبب الإضطرابات السياسية التى تشهدها مصر منذ 2009. وبرغم استمرار بواعث القلق المتعلقة بحقوق الإنسان، قامت إدارة الرئيس أوباما بزيادة المساعدات العسكرية الى مصر التى تواجه تهديدا متناميا من المتطرفين، خاصة فى شبه جزيرة سيناء.

ومن مصر، يتوجه كيرى الى العاصمة القطرية الدوحة للقاء نظرائه العرب فى مسعى لتهدئة المخاوف بشأن الإتفاق النووى الإيرانى.

سامح شكرى وكيرى يبحثان تحضير جلسات الحوار الاستراتيجى المصرى الأمريكى