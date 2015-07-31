تعليق أعلام قناة السويس الجديدة على أعمدة الإنارة داخل مطار القاهرة

بدأت سلطات مطار القاهرة الدولى، برئاسة اللواء طيار أحمد جنينة، بالقيام بأعمال التجميل وإعادة دهن جميع الأرصفة داخل المطار والطرق المؤدية منه وإليه وأعمدة الإنارة، استعدادًا لاستقبال الضيوف المشاركين فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.

وقامت سلطات المطار بتعليق الأعلام المصرية وأعلام شعار قناة السويس الجديدة على كل أعمدة المطار، كما تم توزيع لوحات القناة الجديدة داخل صالات السفر والوصول، بالإضافة إلى صالات كبار الزوار والحكومية والخدمة المميزة.

وكشف مصدر مسئول بالمطار أنه تم التنسيق مع هيئة تجميل القاهرة لتولى مهام دهن الأرصفة والأعمدة على كل الطرق المؤدية من وإلى المطار، وأنه تم الدفع بأعداد كبيرة من الفنيين فى كل التخصصات للانتهاء من كل التحهيزات الخاصة باستقبال الضيوف المشاركين فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.

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