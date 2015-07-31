ارتفاع حصيلة قتلى الانهيار الأرضي «بنيبال» إلى 36 قتيلا

ارتفعت حصيلة قتلى الانهيار الأرضي الناجم عن هطول أمطار غزيرة غرب نيبال الخميس 30 يوليو إلى 36 شخصا، حسب ما أعلنت عنه السلطات النيبالية الجمعة 31 يوليو.

> ووقع الانهيار الأرضي في قريتين قرب منتجع بوخارا الذي يبعد 125 كيلومترا غربي العاصمة كاتمندو، وتسبب في تدمير ما لا يقل عن 22 منزلا.

وكانت وزارة الداخلية النيبالية قد قالت في بيان لها الخميس 30 يوليو، إن أعداد الضحايا مرجحة للارتفاع.

هذا ويواصل عمال الإغاثة البحث عن المفقودين جراء الانهيار، وقد أعلنت الشرطة أنها عثرت على 32 جثة في قرية كاسكي فيما وجدت 4 جثث في 3 مناطق أخرى مجاورة.

وتشهد النيبال عادة مثل هذه الحوادث والكوارث الطبيعية، ففي شهر يونيو لقي 35 شخصا مصرعهم إثر انهار أرضي اجتاح مدنا شمال شرق النيبال.

يذكر أن النيبال شهدت هزات أرضية كبيرة في الـ25 من أبريل راح ضحيتها نحو 8800 قتيل.

روسيا اليوم