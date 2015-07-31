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بالصور.. وصول سيارات شفط المياه أمام هايبر بالشيخ زايد

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وصلت منذ قليل سيارة شفط المياه التابعة لجهاز مدينة 6 أكتوبر لشفط المياه، إثر انفجار مأسورة مياه أمام هايبر وان بالشيخ زايد، التى تسببت فى تكدس مرورى من وإلى ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر.

ويحاول رجال المرور الآن السيطرة على الوضع، والتخفيف من التكدس المرورى، ومساعدة السيارات على المرور.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015


>- بالصور..تكدس مرورى بالمحور نتيجة انفجار ماسورة مياه أمام هايبر الشيخ زايد

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مصر 365