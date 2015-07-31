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الأوقاف تصادر 200 كتابا وهابيا بالمساجد وتحرير محضراً لمواطن منع خطيبا

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الأوقاف تصادر 200 كتابا وهابيا بالمساجد وتحرير محضراً لمواطن منع خطيبا الأوقاف تصادر 200 كتابا وهابيا بالمساجد وتحرير محضراً لمواطن منع خطيبا
شنت مديرية أوقاف القاهرة، حملة تفتيشية مكبرة برئاسة الشيخ صفوت نظير المرسى وكيل الوزارة، وتضم 15 مفتش متابعة، تمكنت من ضبط ومصادرة 200 كتاب تنتمى إلى الفكر الوهابى لمصريين وعرب منهم كتب لمحمد حسين يعقوب والحوينى وسيد قطب وجدت بالمساجد وتم مصادرتها.

كما حررت مديرية الأوقاف محضر رقم 4998 لمحمد عبد العزيز محمد بموجب الضبطية القضائية لمنعه خطيب الأوقاف من صعود منبر آل حمزة بالتجمع الأول وأداءه الخطبة عنوة ومخالفة موضوع الخطبة.

قال الشيخ صفوت نظير المرسى وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن مفتشى الوزارة ومأمورى الضبطية القضائية يجوبون المساجد بشكل مستمر لضبط الخطاب الدعوى وتمكين الدعاة من أداء عملهم بتعليمات من الوزير، مضيفا أن العمل الدعوى بالقاهرة يسير بشكل جيد.
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