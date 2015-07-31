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بالصور.. احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للبيئة بالوادى الجديد

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بالصور.. احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للبيئة بالوادى الجديد بالصور.. احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للبيئة بالوادى الجديد

نظم، اليوم الجمعة، مركز الداخلة بالوادي الجديد احتفالية باليوم العالمي للبيئة، من خلال معسكر نظافة عامة لشباب المركز، صرح بذلك سيد محمود رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد.

وقال رئيس المركز، إن المعسكر تضمن أعمال نظافة وجمال الأحياء والشوارع المختلفة وتشجيرها، وذلك بمشاركة الشباب والمواطنين، وذلك بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة و مكتب شئون البيئة بالداخلة و فرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة ومركز شباب الداخلة.

وأضاف: المركز بصدد تنفيذ خطة الاحتفال بقناة السويس الجديدة من خلال مسيرات بالاعلام لشباب واهالي المركز وعرض شاشات كبيرة لعرض افلام تسجيلية لاعمال حفر قناة السويس الجديدة .

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