« الأرصاد» :طقس السبت شديد الحرارة العظمى بالقاهرة 38 والاسكندرية 33

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا مائل للحرارة في أول الليل معتدل في آخره, هذا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة .

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على السواحل الشمالية وعلى جنوب البلاد عند مدينتي حلايب وشلاتين قد يصاحبها سقوط الأمطار هناك, والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر, مما يؤدي إلى إضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل, وإرتفاع الموج فيه مابين متر إلى مترين, والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وإرتفاع الموج فيه مابين مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تبلغ درجات الحرارة العظمي بالقاهرة 38 وبالاسكندرية 33 وفي اسوان 45 درجة