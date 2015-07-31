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حجز 3 مسجلين على ذمة التحريات فى اتهامهم بخطف واغتصاب فتاة بشبرا الخيمة

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حجز 3 مسجلين على ذمة التحريات فى اتهامهم بخطف واغتصاب فتاة بشبرا الخيمة حجز 3 مسجلين على ذمة التحريات فى اتهامهم بخطف واغتصاب فتاة بشبرا الخيمة
أمر وليد مندور، مدير نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، بحجز 3 مسجلين خطر على ذمة التحريات، وسرعة ضبط رابع، لاتهامهم باختطاف فتاة تحت تهديد السلاح واقتيادها إلى شقة أحدهم واغتصابها وتركها فى حالة إعياء شديد.

كان المقدم مصطفى لطفى، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، تلقى بلاغًا من "مروة.م"، 31 سنة، عاملة بمصنع ملابس، أفادت فيه بأنها أثناء توقفها أمام مقر عملها فى شبرا الخيمة اعترض طريقها 4 مجهولين واقتادوها تحت تهديد السلاح إلى شقة بنفس المنطقة واغتصبوها واستولوا على هاتفها المحمول وتركوها فى حالة إعياء شديد وأدلت بأوصافهم.

بعد إخطار اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، أمر اللواء عرفة حمزة، مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث قاده العقيد جمال الدغيدى، رئيس فرع البجث الجنائى بشبرا الخيمة، عرض صور المسجلين على المجنى عليها فتعرفت عليهم، وتبين أنهم كل من: "عبدالحميد.س.ع"، 25 سنة، و"إسلام.م.م"، 25 سنة، و"مصطفى.ز.أ"، 23 سنة، و"فريد.ج.ف"، 26 سنة، فتمكن النقيب محمود ندا، معاون مباحث القسم، من القبض عليهم عدا الثانى. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة فتحرر لهم محضر وأصدرت النيابة قرارها السابق بإشراف المستشار عمرو سامى المحامى العام لنيابات جنوب بنها الكلية.

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مصر 365