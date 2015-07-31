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غرق شاب وإصابة 25 شخصًا فى 3 حوادث متفرقة فى "السخنة"

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غرق شاب وإصابة 25 شخصًا فى 3 حوادث متفرقة فى "السخنة" غرق شاب وإصابة 25 شخصًا فى 3 حوادث متفرقة فى "السخنة"
أعلنت مديرية الصحة بالسويس، وقوع 3 اليوم، أسفرت عن غرق شاب يبلغ من العمر 21 سنة، من البدرشين، بمنطقة الأدبية فى السخنة، وإصابة 25 شخصًا بينهم 3 سيدات فى حادثى طرق.

وقع الحادث الأول صباح اليوم بطريق السخنة الأول، فى تصادم سيارة ميكروباص، مع أخرى نقل، أسفر عن إصابة 13 شخصًا، ووقع الثانى عصر اليوم، بطريق السخنة بالكيلو 60، فى تصادم سيارتين، أسفر عن إصابة 12 شخصًا.

وأكد الدكتور لطفى عبد السميع، مدير الصحة بالسويس، فى تصريحاتٍ خاصة إسعاف جميع المصابين وخروجهم بالكامل من المستشفى العام بعد علاجهم، وتحرير المحاضر اللازمة بالحوادث، وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.

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