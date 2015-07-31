واشنطن تصف حرق طفل فلسطينى بالضفة الغربية بأنه "هجوم ارهابى وحشى"

نددت الولايات المتحدة "باشد العبارات" الجمعة ب"الهجوم الارهابى الوحشي" فى الضفة الغربية المحتلة والذى ادى الى مقتل طفل فلسطينى حرقا بعدما اضرم مستوطنون اسرائيليون متطرفون النار فى منزل ذويه.

وقالت الخارجية الأميركية فى بيان "نرحب بالأمر الذى اصدره رئيس الوزراء (الإسرائيلى بنيامين) نتانياهو لقوات الأمن باللجوء إلى كل السبل المتوافرة لديها لاعتقال القتلة (الذين ارتكبوا) ما سماه عملا ارهابيا واحالتهم امام القضاء".

وخوفا من الدخول فى دوامة عنف جديدة بين الاسرائيليين والفلسطينيين، دعت الخارجية الاميركية ايضا "كل الاطراف الى الحفاظ على الهدوء وتفادى تفاقم الوضع اثر هذا الحادث المأسوي".

وكان الطفل الفلسطينى على الدوابشة (18 شهرا) قتل حرقا واصيب والداه وشقيقه بجروح خطرة الجمعة عندما قام متطرفون اسرائيليون بحرق منزلهم فى بلدة دوما فى الضفة الغربية المحتلة.

وسارع رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو الى التنديد بما وصفه ب"العمل الارهابي" وامر قوات الامن "باعتقال القتلة واحالتهم على القضاء". وكرر نتانياهو الكلام نفسه فى اتصال هاتفى مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وتواصل الادارة الاميركية انتقاد الاستيطان الاسرائيلى فى الضفة الغربية الا انها مع ذلك تبقى تحالفها العسكرى مع اسرائيل ودعمها الدبلوماسى لها.

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