انطلاق اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف الوطنى السورى لانتخاب هيئة جديدة

انطلقت صباح اليوم الجمعة اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف الوطنى السورى بدورتها الـ23، وعلى رأس جدول أعمالها انتخاب هيئة رئاسية لدورة جديدة، ومناقشة الوضع الميدانى وتأثيرات الاتفاق النووى الإيرانى على الثورة السورية والمنطقة.

وأوضح الناطق الرسمى باسم الائتلاف سالم المسلط، أن اجتماع الهيئة العامة سيبحث خلال اجتماعاته المستمرة لثلاثة أيام الملف السياسى وعلى رأسه مقترح المبعوث الدولى إلى سوريا ستيفان دى ميستورا الذى قدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كى بعد انتهاء مشاوراته الثنائية، ويناقش أعضاء الهيئة ما توصلت إليه لجنة الإشراف على تشكيل القيادة العسكرية العليا.

وأضاف أن الاجتماع سيعمل على بحث جميع الملفات المهمة على الساحة الداخلية والإقليمية، والتحديات الحديثة وعلى رأسها المناطق الآمنة التى تعمل على تأمينها تركيا فى شمال سوريا والإدارة المدنية لها، وآليات دخول الائتلاف والحكومة السورية المؤقتة إلى تلك المناطق لتقديم الخدمات للسوريين فيها.

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