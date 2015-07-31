أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... كنت بخلي جوزي عينه في وسط راسه " ألبس فستان قصير يبين السمانتين " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ...الست العاقلة سر نجاح أي علاقة "جننت أهله " -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الثالث فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 70 من عمر المباراة -
تامر أمين: «هناك إعجاب متبادل بين السيسي وترامب.. حب من النظرة الأولى» -
استطلاع رأي: 38 % يؤيدون حق الزوج في منع زوجته من العمل -
نائب وزير الشباب الكويتي يبدي «إعجابه» بمركز شباب الجزيرة -
فيديو| تامر أمين: مصر كانت تابعة لأمريكا خلال عهدي السادات ومبارك -
تامر أمين: أرقام قياسية لأسعار اللحوم والدواجن والأسماك في رمضان -
المناوي: يد مصر لم تتلوث بالدماء السورية.. ومازلنا نعاني من 25 يناير -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تغني لزوجها أغنية " غرام " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

"التحالف الدولى" يشن غارات جوية على جبهة النصرة بشمال سوريا

Google+ Print
"التحالف الدولى" يشن غارات جوية على جبهة النصرة بشمال سوريا "التحالف الدولى" يشن غارات جوية على جبهة النصرة بشمال سوريا
أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان قيام طائرات التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة بغارات جوية على مواقع لمسلحى تنظيم "جبهة النصرة " التابعة لتنظيم القاعدة بمدينة " أعزاز " فى محافظة حلب بشمال سوريا.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) عن المرصد قوله إن الغارات تأتى ردا على الهجوم الذى شنه مسلحون تابعون لجبهة النصرة على مواقع لقوات معارضة يدعمها الغرب، يطلق عليها اسم (الفرقة 30)، ولم يشير المرصد إلى حجم الخسائر المادية والبشرية فى صفوف جبهة النصرة الناتجة عن الغارات الجوية.

بدوره، أفاد مصدر بالفرقة 30، بأن مسلحى النصرة هاجموا مقرا لهم، وخطفوا عددا من عناصرهم من بينهم قائد الفرقة، وأن خمسة من مقاتل الفرقة قتلوا أثناء تصديهم للهجوم.
>يذكر أن (الفرقة 30) تلقت تدريباتها العسكرية فى تركيا ضمن برنامج تقوده الولايات المتحدة، بدأ منذ شهر مايو خلال العام الجاري، بهدف المساعدة فى قتال تنظيم "داعش" الإرهابي.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365