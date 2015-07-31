"التحالف الدولى" يشن غارات جوية على جبهة النصرة بشمال سوريا

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان قيام طائرات التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة بغارات جوية على مواقع لمسلحى تنظيم "جبهة النصرة " التابعة لتنظيم القاعدة بمدينة " أعزاز " فى محافظة حلب بشمال سوريا.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) عن المرصد قوله إن الغارات تأتى ردا على الهجوم الذى شنه مسلحون تابعون لجبهة النصرة على مواقع لقوات معارضة يدعمها الغرب، يطلق عليها اسم (الفرقة 30)، ولم يشير المرصد إلى حجم الخسائر المادية والبشرية فى صفوف جبهة النصرة الناتجة عن الغارات الجوية.

بدوره، أفاد مصدر بالفرقة 30، بأن مسلحى النصرة هاجموا مقرا لهم، وخطفوا عددا من عناصرهم من بينهم قائد الفرقة، وأن خمسة من مقاتل الفرقة قتلوا أثناء تصديهم للهجوم.

>يذكر أن (الفرقة 30) تلقت تدريباتها العسكرية فى تركيا ضمن برنامج تقوده الولايات المتحدة، بدأ منذ شهر مايو خلال العام الجاري، بهدف المساعدة فى قتال تنظيم "داعش" الإرهابي.

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