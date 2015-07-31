مواجهات فى القدس والضفة الغربية إثر مقتل طفل حرقا

اندلعت مواجهات الجمعة فى أماكن مختلفة من القدس والضفة الغربية أسفرت عن اصابة شابين، وذلك فى اعقاب مقتل طفل فلسطينى حرقا واصابة عائلته جراء اضرام مستوطنين النار فى منزلهم فى الضفة الغربية.

وقالت الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا السمرى "جرت مواجهات فى بلدة العيسوية المحيطة بمدينة القدس قام خلالها عشرات الشبان الملثمين برشق افراد الشرطة وحرس الحدود الاسرائيلى بالحجارة والزجاجات الحارقة، فعمدت الشرطة الى تفريقهم بخراطيم المياه من دون تسجيل وقوع اصابات".

وأوضحت السمرى ان الشرطة "نشرت نحو الفى شرطى فى محيط مدينة القدس"، وأضافت أن "اشتباكات جرت فى القدس القديمة فى حى باب حطة تم خلالها رشق حجارة وزجاجات باتجاه قوات الشرطة وحرس الحدود، ما ادى إلى اصابة شرطى اصابة طفيفة بشظايا زجاجة القيت تجاهه، وتمت احالته للعلاج الطبي، واعتقلت الشرطة مقدسيا واحالته للتحقيق".

وقال عمار سدر من سكان القدس القديمة لوكالة فرانس برس أن عناصر الشرطة "قاموا باعتقال أخى وسام (19 عاما) بعدما اشبعوه ضربا وتسببوا باصابته بجرح فى رأسه واصابته فى عينه التى كان الدم ينزف منها".

وكان طفل فلسطينى يبلغ عاما ونصف عام قتل حرقا واصيب والداه وشقيقه بجروح ليل الخميس الجمعة حين هاجم مستوطنون منزلهم فى قرية دوما فى الضفة الغربية المحتلة واشعلوا فيه النار، فى عمل وصفته اسرائيل بانه "ارهابي" واعلنت السلطة الفلسطينية انها تريد احالته امام القضاء الدولي.

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