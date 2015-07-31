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السفير الفلسطينى بالقاهرة عن حرق الرضيع: سنذهب إلى كل المحافل الدولية

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السفير الفلسطينى بالقاهرة عن حرق الرضيع: سنذهب إلى كل المحافل الدولية السفير الفلسطينى بالقاهرة عن حرق الرضيع: سنذهب إلى كل المحافل الدولية
أدان سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية جمال الشوبكى، اليوم الجمعة، الجريمة النكراء التي نفذها مستوطن إرهابى بإضرام النيران بمنزل أسرة في قرية دومًا بمدينة نابلس، ما أدى إلى استشهاد الرضيع على دوابشة حرقًا، وتعرّض باقى أفراد الأسرة إلى حروق بالغة وحالاتهم غير مستقرة.

وأضاف السفير الشوبكى، فى بيانٍ له: "سنذهب إلى كل المحافل الدولية بشكوى ضد هذه الجرائم، ونحن أصحاب حق وباقون على أرضنا وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته بإيقاف إرهاب الدولة التي تحمي هؤلاء المجرمين الإرهابيين، مثلما حمت قتلة الشهيد أبو خضير الذي استشهد منذ عام".

وأكد السفير الشوبكى، أن الشعب الفلسطينى يتعرض لأبشع أشكال الجرائم من الحرق، ومصادرة الأراضى، والاستيطان، والأسر، فإن على المجتمع الدولى التحرك لإنصاف آخر شعب محتل في العالم، مشيرًا إلى أن إنسانية المجتمع الدولي وفعاليته أصبحت على المحك، فإما أن تكون قيمة العدالة والإنسانية قيماً حقيقية فاعلة وإما ألا تعدو كونها شعارات للتصدير.

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