انتبه.. آلام الظهر قد تكون نتيجة إصابتك بمرض نادر فى العمود الفقرى

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن الكثير من المرضى الذين يعانون من آلام الظهر ولا تتحسن حالتهم مع العلاج، قد يكون السبب إصابتهم بنوع نادر من التهاب العمود الفقرى.

وأوضح الباحثون أن عدوى التهاب العظام هى من الأمراض النادرة التى تصيب العظام، ويمكن أن تؤدى إلى الإصابة بشلل العمود الفقرى أو الموت إذا لم تشخص وتعالج بشكل صحيح.

وأشار الباحثون إلى أنه غالبا ما يتم تشخيص وعلاج عدوى التهاب العظام خطئا على أنها آلام عادية بسبب شد عضلى أو إصابة فى الظهر، نظرًا لأنها تسبب آلامًا بالظهر والعمود الفقرى.

وقال مؤلف الدكتور إيلى بربارى من قسم الأمراض المعدية، ومستشار بمايو كلينيك وكلية الطب فى روشستر، الأمريكية، إن عدوى التهاب العظام والعمود الفقرى يصيب حوالى 100000 شخص سنوياً، وعندما يتطور تدخل البكتيريا مجرى الدم، وهذا الالتهاب أكثر شيوعا فى كبار السن.

وأوضح بربارى أن العدوى تسبب الألم الشديد الذى يسبب استيقاظ الشخص ليلاً مع الإصابة بارتفاع درجة الحرارة ، ولا يسهل علاجه رغم المثول إلى الراحة.

وأضاف الباحثون أن اختبار دم بسيط يمكن أن ينبه الطبيب بهذا الالتهاب، والتصوير بالرنين المغناطيسى يمكن يؤكد ذلك، ويتضمن العلاج عادة ستة أسابيع من المضادات الحيوية عن طريق الوريد.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى "Health Day News".