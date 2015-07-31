مباشر #ليلة_البطل الزمالك - بالفيديو والصور .. الإدارة تنوي غلق الأبواب .. والشماريخ تضيء ملعب زامورا

احتشد آلاف من مشجعي نادي الزمالك في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة (حلمي زامورا) تمهيدا للاحتفال بالدوري المصري لموسم 2014-2015.

وفتحت إدارة الزمالك الأبواب أمام مشجعيها على أرضية الملعب مع إغلاق المدرجات وذلك حرصا على سلامة الأعداد الغفيرة وعدم قدرة المدرجات على تحملها.

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6:00 مجلس إدارة الزمالك يصدر بيانا يشكر فيه جماهير النادي التي حرصت على الحضور لملعب حلمي زامورا للاحتفال بلقب الدوري، ويقرر غلق الأبواب حفاظا على أرواح المشجعين بعد امتلاء الملعب.

5:30 أرضية ملعب حلمي زامورا تتلون بالأعلام البيضاء مع اهازيج واحتفالات الجماهير.

5:00 الملعب مليء بجمهور الزمالك وفتح المدرجات لأعداد قليلة.

4:30 اللاعبون يجتمعون في المبنى الاجتماعي مع مجلس الإدارة تمهيدا لدخولهم ملعب زامورا للاحتفال مع الجمهور.

4:00 وتزامن ظهور طائرات حربية تحلق في سماء المهندسين تزامنا مع احتفالات جمهور الزمالك بالدوري..

ورصد FilGoal.com دخول الجماهير قبل ساعتين من الموعد الرسمي للاحتفال الذي يبدأ السادسة والنصف مساء من يوم الجمعة.

وتوج الزمالك بالدوري بعد غياب 11 عاما. واحتشد الآلاف للاحتفال باللقب.

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