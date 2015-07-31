سائق جرار زراعى يقتحم مزلقانًا بأسيوط قبل مرور قطار محمل بسولار

ألقت أجهزة الأمن القبض على سائق جرار زراعى اقتحم مزلقانًا بأسيوط، قبل مرور القطار بدقائق قليلة، وكاد أن يتسبب فى كارثة.

تلقى قسم شرطة محطة سكك حديد أسيوط إخطارًا من ناظر محطة أولاد اليأس، يفيد أثناء غلق مزلقان محطة أولاد الياس دائرة مركز شرطة صدفا بأسيوط، لمرور قطار مشحون سولار "القاهرة ـ قنا" فوجئ الجميع باقتحام جرار زراعى بدون لوحات معدنية بوابة المزلقان.

وأسفر الحادث عن إعوجاج "الضلفة" الغربية للمزلقان، وتم التحفظ على الجرار وسائقه "عطيفى.ف" 43 سنة، حيث كاد أن يتسبب فى كارثة.

وأمر اللواء محمد يوسف مدير شرطة النقل والمواصلات بتحرير المحضر رقم 5/150ح قسم شرطة محطة سكك حديد أسيوط وأرسل لمركز شرطة صدفا لقيده وعرضه على النيابة.

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