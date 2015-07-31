ضبط 1320 كيس سلع غذائية منتهية الصلاحية بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم من ضبط 1320 كيس سلع غذائية منتهية الصلاحية لدى أحد تجار السلع الغذائية وتحرر له محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم إخطارا من مباحث التموين بورود معلومات بعرض تاجر سلع غذائية فى مركز الفيوم كميات كبيرة من السلع منتهية الصلاحة وبالتحريات تبين أنه "أحمد. م .س " - 34 سنة مقيم بدائرة مركز الفيوم .

عقب تقنين الإجراءات استهدفت التاجر قوة وضبطت المخزن الخاص به وفيه 1320 كيس سلع غذائية متنوعة منتهية الصلاحية فتحرر المحضر رقم 20656 لسنة 2015 جنح مركز شرطة الفيوم لسنة 2015 وإخطار النيابة للتحقيق .

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