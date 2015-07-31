ضبط 2 من عناصر الإخوان بدراو الأقصر لاتهامهما بإثارة الفوضى

ألقى رجال المباحث بمركز دراو بأسوان، اليوم، بالتنسيق مع فرع الأمن الوطنى القبض على اثنين من عناصر جماعة الإخوان لاتهامهما بإثارة الفوضى؛ حيث تم التحفظ عليهما تمهيدا لعرضهما على النيابة العامة.

وكانت مأمورية ضبطية تحت إشراف العميد حسين حامد مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان قد ألقت القبض على المتهم (عبد المنعم .ف) 32 سنة موظف والمتهم ( محمد . ع) 36 سنة صاحب محل مصوغات وذلك لانتمائهما لجماعة محظورة والاشتراك فى المظاهرات المحرضة على العنف وإثارة الفوضى، وتحرر لهما المحضر (1244) إدارى دراو، وجارى العرض على النيابة المختصة للتحقيق.

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