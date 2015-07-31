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إصابة 3 فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالمراغة فى سوهاج

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إصابة 3 فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالمراغة فى سوهاج إصابة 3 فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال بالمراغة فى سوهاج
استقبل مستشفى المراغة المركزى 3 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم على إثر وقوع مشاجرة بناحية قرية بنى هلال دائرة مركز المراغة بسبب الخلاف على لهو الأطفال.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مدير أمن سوهاج تلقى بلاغًا من مركز شرطة المراغة يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة المركز ووجود مصابين وجار إلقاء القبض على 9 متهمين ممن ارتكبوا الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده الرائد نصر طه رئيس مباحث مركز المراغة والنقيب أحمد مصطفى المشنب معاون مباحث المركز بوقوع مشاجرة بناحية بني هلال دائرة المركز بين طرف أول أحمد س أ س 45 عامًا عامل زراعي مصاب بجرح بفروة الرأس وسحجة بالعضد الأيسر وعبد الله.أ.س.أ 17 عاما طالب مصاب جرح بفروة الرأس وسحجات متفرقة بالجسم وعلى.أ.س 15 عامًا طالب مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

وبين طرف ثان علاء.ا.ع.إ وإبراهيم.ا.ع وجمال.ع.أ وعرفة.أ.ت وطاهر.م.ع وعلى.م.ع وعلى.ع.ع وحازم.م.ع وزين.م.ع، وجار ضبطهم، ويقيم الطرفان بذات الناحية، سبب المشاجرة لهو الأطفال بسؤال الطرف الأول اتهم الطرف الثانى بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابتهم وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى فـى الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط المتهمين.

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مصر 365