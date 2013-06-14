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اشتباكات فى مؤتمر للإخوان بالفيوم

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اشتباكات فى مؤتمر للإخوان بالفيوم اشتباكات فى مؤتمر للإخوان بالفيوم

وقعت منذ قليل اشتباكات بين عدد من المتظاهرين من أهالى مركز سنورس الرافضين لحكم جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بالحجارة ، أثناء انعقاد المؤتمر الجماهيرى الذى نظمه جماعة الإخوان بميدان مسجد مبارك بمدينة سنورس وحضره قيادات من الداعين لحملة تجرد وكان من بينهم الدكتور صفوت عبد الغنى والدكتور محمد الصغير ومحمد العمدة .

وقال أحمد سامح ، أمين شباب حزب الكرامة بالفيوم على صفحته الشخصية على فيس بوك أنه وقعت اشتباكات بين مجموعة من أهالى مركز سنورس مع أعضاء الحرية والعدالة والجماعة الإسلامية فى مؤتمر تقيمه حملة تجرد داخل المدينة وقام بعض الأهالى بالذهاب للمؤتمر ليعبروا عن سخطهم من حكم جماعة الإخوان إلا أن مجموعة من الحرية والعدالة قامت بضرب أحد الشباب بسنجة فى وجهه أدت إلى إصابته فى حاجبه وبعدها قام الأهالى بقذف المؤتمر بالحجارة .

فيما أكد مصدر أمنى مسئول أنه حدثت بعض المناوشات الطفيفة بين الجانبين وتمت السيطرة عليها وأن الأمور هائدة تماما والمؤتمر فى طريقه للانتهاء دون حدوث أى مشاكل.

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