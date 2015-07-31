مصرع شخص واصابة اخر على يد مجهولين بسوهاح

كثف اجهزة الامن بسوهاج من جهودها لكشف غموض مصرع شخص واصابة اخر على يد مجهولين ،

> كان اللواء/ احمد ابو الفتوح مدير امن سوهاج قد تلقي اخطارا من مركز شرطة المراغة بإطلاق أعيرة نارية بطريق [أسيوط - سوهاج] أمام أرض المطار بناحية بني هلال – دائرة المركز ووجود متوفي ومصاب ،

> بالانتقال والفحص تبين مقتل المدعو/ السيد علي محمد 45 سنة عامل ويقيم بناحية بني هلال – دائرة المركز آثر إصابته بطلقات نارية ، وإصابة المدعو/ عبد الشكور الصغير عثمان 48 سنة عامل زراعي بطلق ناري فتحتي دخول وخروج بالساقين والحالة العامة سيئة .

> تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي وتحويل المصاب لمستشفي سوهاج الجامعي ،وبسؤال شقيق المتوفي المدعو/ الحسيني علي محمد 30 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر أن شقيقه كان متواجد بأرض فضاء تستخدم كمهبط للطيران الهليوكبتر يستخدمها الأهالي في تعليم قيادة السيارات وقام مجهولون يستقلون سياره ربع نقل بالتشاجر معه وأحداث ما به من إصابات بسلاح ناري أدي إلي وفاته .

> كما أشارت التحريات إلي وجود سيارة أخري ماركة شاهين زيتي اللون تحمل رقم 253 هـ أ ي مرخصه بأسم المدعو / السيد عيسي محمود ويقيم 2 حارة عطا الله دائرة قسم الزيتون “القاهرة” والمباعه للمدعو/ محمود عبد الرحمن التمساح – ويقيم بناحية شطوره – دائرة مركز طهطا كانت متواجده وقت الواقعة لتعليم القيادة

> لأحدي السيدات وفرت هاربة مع السيارة مرتكبة الواقعة .

> أضافت التحريات أن المجني عليه سبق أن قام بالحصول علي مبالغ مالية من السيارات التي تحضر للموقع لتعليم القيادة وسبق إتهامه في قضايا [ سلاح - مخدرات ] ومطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 13916 جنح المركز لسنة 2013 حبس شهر وكفالة 100 جنيهاً .

> كلفت إدارة البحث الجنائي باستكمال التحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها وتحديد وضبط المتهمين والسلاح المستخدم ،و تحرر عن ذلك المحضر اللازم .